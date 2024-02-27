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общество

Жители пригорода остались без прямой маршрутки до метро под Новосибирском

Фото: freepik

В Новосибирской области жители пригорода остались без маршрутки до метро.

В Новосибирской области жители села Барышево и поселка Двуречье остались без прямой маршрутки №317 до ближайшей станции метро. Причиной стала ее нерентабельность, а также увольнение водителей.

Уточняется, что по этой причине новосибирцы теперь смогут добираться до областного центра только с пересадками или на электричке, однако пригородные поезда курсируют с неудобными интервалами.

Напомним, что в Новосибирске микроавтобус баскетбольного клуба сбил 9-летнего мальчика.

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Валерия Митрохина
Журналист

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