6 новых электричек получит Новосибирская область

По три восьмивагонных и трехвагонных электропоездов поступит в Новосибирскую область в этом году.

По информации Telegram-канала Новосибирские железные дороги, запуск в эксплуатацию новых поездов ожидается в марте.

Электрички ЭП2Д производят на Демиховском машиностроительном заводе, их максимальная скорость — до 120 км/ч. В вагонах есть видеонаблюдение, удобные диваны и полки для багажа, современные информационные табло.

«За пять лет при поддержке президента РФ правительством Новосибирской области обновлено 709 транспортных средств, что в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку», — сказал заместитель министра транспорта Новосибирской области Игорь Миллер.

Ранее власти Новосибирска рассказали о планах по ремонту трамвайных путей.