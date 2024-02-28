Банки сообщают о стабильной работе своих систем и сервисов на фоне сбоя

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка.

Бесперебойность работы всех функционирующих в банке систем — один из основных приоритетов работы, сформулированных в стратегии развития банка до 2026 года.

Уровень независимости прикладных банковских систем от зарубежных технологий уже превысил 70%. Это обеспечивает максимальный уровень стабильности и надежности сервисов.

«Технологический суверенитет — это не только импортозамещение, но и способность самостоятельно и быстро развиваться. Если бы мы не ставили эту задачу шире, не думали о подготовке своих кадров, инструментов и платформ разработки, то мы бы не могли так быстро развиваться и производить изменения, а также обеспечивать необходимый уровень надежности наших сервисов», — сообщил заместитель президента—председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

На текущий момент банку удалось создать масштабный комплекс систем, операционно-технологическую платформу. Она обладает уровнем бесперебойности и надежности в 99,99%.