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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» посадили за изнасилование школьниц в Новосибирске

Фото: скриншот из видео

Весной прошлого года в новосибирском Академгородке 42-летний Сергей Шахматов совершил нападение на двух школьниц возрастом 11 и 12 лет.

По данным следствия, он заманил девочек в гаражный кооператив неподалеку от станции Сеятель, где угрожал им гранатой и оружием, а также обещал отрезать головы. Одну из девочек он принудил к оральному сексу, а другую изнасиловал.

В результате судебного разбирательства Шахматов был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Его судимость включает в себя ранее совершенные преступления, такие как мошенничество и кражи.

Признав свою причастность к преступлению, Шахматов заявил, что находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Ранее Сиб.фм писал, что Пригожин подтвердил участие в ЧВК «Вагнер» насильника школьниц из Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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