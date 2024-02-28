Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» посадили за изнасилование школьниц в Новосибирске

Весной прошлого года в новосибирском Академгородке 42-летний Сергей Шахматов совершил нападение на двух школьниц возрастом 11 и 12 лет.
По данным следствия, он заманил девочек в гаражный кооператив неподалеку от станции Сеятель, где угрожал им гранатой и оружием, а также обещал отрезать головы. Одну из девочек он принудил к оральному сексу, а другую изнасиловал.
В результате судебного разбирательства Шахматов был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Его судимость включает в себя ранее совершенные преступления, такие как мошенничество и кражи.
Признав свою причастность к преступлению, Шахматов заявил, что находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Ранее Сиб.фм писал, что Пригожин подтвердил участие в ЧВК «Вагнер» насильника школьниц из Новосибирска.