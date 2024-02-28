Денис Бортников: после смены политики регулятора предпринимателям будут доступны программы рефинансирования

ВТБ планирует до конца 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза.

Об этом сообщил в рамках «Стратегической недели» заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.

Топ-менеджер отметил, что развитие бизнеса и поддержка трансформации экономики станут для банка приоритетами в ближайшие три года. Банк продолжит поддерживать крупные инфраструктурные и промышленные проекты по всей стране, а также предложит малому бизнесу доступные кредиты с прозрачными условиями.

«В условиях текущего уровня ставок предприниматели могут получить у нас индивидуальные, подобранные с помощью глубокой отраслевой экспертизы банка решения, а после смены цикла денежно-кредитной политики регулятора им будут доступны программы рефинансирования для снижения долговой нагрузки», − сообщил Денис Бортников.

Кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле в сегменте СМБ превышает 22%.