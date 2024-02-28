Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус решила сложить свои полномочия

Наталья Пинус, депутат городского совета Новосибирска, решила покинуть должность.

В своем Telegram-канале депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус объявила о своем намерении покинуть должность.

По ее словам, одна из причин ухода связана с отменой прямых выборов мэра.

Уточняется, что Наталья Пинус является членом постоянных комиссий по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и по городскому хозяйству.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 1 марта в Новосибирске рассмотрят вопрос об увольнении гендиректора ХК “Сибирь”.