До 1 марта в Новосибирске рассмотрят вопрос об увольнении гендиректора ХК “Сибирь”

В Новосибирске рассмотрят вопрос об увольнении генерального директора ХК “Сибирь” до 1 марта текущего года.

По данным издательства BFM-Новосибирск, до конца рабочей недели могут принять решение об увольнении генерального директора хоккейного клуба “Сибирь” Кирилла Фастовского и спортивного директора Сергея Климовича после неудачного завершения сезона 2023/2024.

Уточняется, что после очередного проигрыша ни болельщиков, ни попечительский совет не устраивает то, что происходит в новосибирском хоккейном клубе.

“В этот раз сменой главного тренера всё не ограничится, хотя и к Кривокрасову есть вопросы. Общая обстановка в команде мало кого устраивает. Там есть конфликты, которые мешают общему делу, мешают хоккею”, – сообщил источник для BFM-Новосибирск.

Уже сегодня состоится итоговая пресс-конференция хоккейного клуба, в процессе которой будет объявлено о прекращении работы Фастовского и Климовича. В качестве кандидатов на пост генерального директора были названы Лев Крутохвостов, Алексей Толоконский, Егор Миловзоров, Дмитрий Затонский.