Еще 195 млн получит НСО на строительство детского реабилитационного центра

На возведение детского реабилитационного центра на берегу Бердского залива в Новосибирской области увеличено финансирование.

«Принято решение об увеличении финансирования капитального строительства федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Новосибирске в объеме 195,1 млн рублей в 2024 году. Таким образом в этом году на объект выделяется 1 млрд 285,1 млн рублей», — сказала первый вице-спикер Госдумы Александра Жукова.

Центр будет предназначен для восстановления детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств. Строительством его занимается концерн «Титан-2». Стоимость объекта — более семи млрд рублей. Запустить центр планируется до конца лета этого года.

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