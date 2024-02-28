Ещё три сотрудницы силовых структур стали участницами фотоконкурса «Девушки в погонах»

До 7 марта включительно «СибФМ Group» принимает заявки от девушек, работающих в любых силовых структурах. В конкурсе участвуют уже более 20 сибирячек!

34-летняя Виктория Будовских два года трудится в должности старший инспектор-врач отдела организации ЛПР ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России. По словам девушки, служить она пришла по зову сердца.

Стаж 37-летней Ольги Вончаговой в силовых структурах – три года. Сибирячка работает фармацевтом ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России. Служба в правоохранительных органах – её давняя мечта. Ольга несколько лет трудилась в медицинском учреждении, однако позже в жизни произошли резкие повороты, из-за которых она задумалась о смене места деятельности. Ольга отправилась получать дополнительное медицинское образование и уволилась.

«К окончанию подходило и мое обучение. Чтобы закончить дипломную работу, мне нужно было пройти производственную практику, я выбрала несколько вариантов. Когда я пришла в ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России, то нашла не только место прохождения практики, но и получила предложение об устройстве на работу. Решение приняла практически сразу, без сомнений и долгих обдумываний. Видимо, моя мечта была моим предназначением в жизни. Я горжусь своей работой и службой в уголовно-исполнительной системе», – поделилась Ольга Вончагова.

27-летняя Татьяна Шевнина три года трудится в должности техника в ФКУ ЦИТОВ ГУФСИН России по Новосибирской области. Она с гордостью работает в уголовно-исполнительной системе.

«Каждый день стараюсь достойно нести своё предназначение, помогать людям, жить и служить во имя добра и справедливости. Выполняемая работа является интересной и дает возможность общения с разными людьми», – рассказала Татьяна Шевнина.

Звездой фотоконкурса «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» может стать представительница любых силовых структур, в том числе на пенсии или в отставке. От претенденток на победу мы ждём снимок в рабочей форме, небольшую историю о себе и работе. Итоги подведём в Международный женский день.

В конкурсе мы отмечаем профессионализм смелых сибирячек, их преданность работе, движение по благородному пути и красоту.

Победительница получит приятный подарок и видеосюжет от «Сиб.фм Group», а фотографии фавориток будут представлены на фотовыставке в метрополитене Новосибирска.

Проголосовать за свою фаворитку или подать заявку на участие можно по ссылке.