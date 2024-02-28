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общество

Гастроэнтеролог Федулов предупредил об опасности покрытых плесенью продуктов

Freepik, authors: kaczor58

По его словам, плесень на продуктах выделает токсины, которые могут быть крайне опасны для здоровья.

Гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов рассказал в беседе с Pravda.Ru, можно ли употреблять продукты, на которых образовалась плесень. По его словам, лучше отказаться от употребления такой пищи и просто выбросить ее.

«Мицелий и споры плесени распространяются по продукту, видимая часть лишь малая, если ее видно, заражен весь продукт и он подлежит утилизации», — объяснил специалист.

Федулов предупредил, что плесень, которая появляется на продуктах в бытовых условиях, опасна для здоровья и может провоцировать пищевые отравления.

Напомним, гастроэнтеролог из Новосибирска рассказала о причинах развития гастрита.

#здоровье #продукты #врач
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Дарья Бочкун
журналист

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