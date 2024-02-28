Гинеколог Фисюк предупредила об опасных симптомах во время беременности

По словам специалиста, при жидких выделениях беременной девушке следует срочно обратиться к врачу.

Врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала в беседе с «Газета.Ru» об опасных симптомах во время беременности, из-за которых следует незамедлительно обратиться к врачу. Так, по словам специалиста, к такому симптому относится кровотечение.

«Если на ранних сроках кровотечение незначительное, можно для начала посетить врача амбулаторной службы, в некоторых случаях может потребоваться госпитализация в стационар. Если это поздние сроки, то в этом случае рекомендуется госпитализация в стационар по скорой медицинской помощи», — предупредила врач.

Кроме того, акушер обратила внимание, что неожиданно жидкие выделения — тоже повод сразу обратиться в больницу, так как они могут свидетельствовать о подтекании околоплодных вод. Также, как отметила Фисюк, важно обращать внимание на двигательную активность плода.

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