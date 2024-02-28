Гособвинение просит пересмотреть дело экс-прокурора Новосибирской области

В январе этого года суд признал бывшего прокурора виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Государственное обвинение и защита подали апелляцию по приговору экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, осужденному на 9 лет строгого режима за коррупционные деяния. Об этом сообщила адвокат бывшего прокурора Антонина Бартенева в интервью «РБК-Новосибирск».

«Мы просим вынести оправдательный приговор, так как Фалилеев не признавал и не признает вину. Прокурор просит, чтобы дело пересмотрели. Обвинение считает приговор слишком мягким, также их не устроило то, что суд исключил из объема обвинения взятку в размере 8 млн рублей (изначально было 11 млн рублей)», — сказала адвокат.

В январе этого года суд признал бывшего прокурора виновным в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Помимо срока заключения, ему назначили штраф в размере 5,7 млн рублей, а также запрет на занимание определенных должностей в госорганах на пять лет. Фалилеева также лишили государственного звания и звания заслуженного работника прокуратуры РФ. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Барнаула.

По версии следствия, Фалилеев получал взятки от бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство, включая деньги и услуги.

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