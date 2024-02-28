Искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов, прогнозируют эксперты

Технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и сервисы, такое мнение высказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, в интервью телеканалу «Россия 24».

«Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. И таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта», — отметил Вадим Кулик.

В качестве примера он привел голосовой помощник Тамара с 3D-аватаром, который банк представил в конце 2023 года.

«Вы можете, разговаривая с ним, осуществлять операции, проводить платежи», — продолжил топ-менеджер.

Например, есть робот-консультант, который советует клиентам те или иные инвестиционные стратегии, отметил Кулик.

«Но скачок еще на самом деле впереди. На горизонте до 2026 года мы как банк перед собой ставим какую задачу — у каждого клиента — под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника — есть как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого из вас появится такой советник», — отметил Кулик.

Цифровые помощники, искусственный интеллект, по словам Кулика, один из трендов современного развития финтеха. Среди других трендов он назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Последним, четвертым трендом Кулик назвал стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей, затруднений.

«За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта. И на горизонте ближайших лет этот эффект достигнет величины в 580 млрд руб.», — резюмировал Кулик.