Из кондитеров — в программисты: как молодая супружеская пара вместе получала новую специальность в «Школе 21»

Софья Перевалова — молодая мама, в прошлом — домашний кондитер.

Попробовать свои силы в бесплатной школе программирования в Новосибирске она решила вместе с мужем. Оба успешно прошли отборочные испытания, потом вместе учились, а после обучения Софья довольно быстро устроилась разработчиком ПО. Она рассказала, почему учеба сперва давалась ей непросто и что помогло дойти до победного конца

По образованию я технолог продукции общественного питания, окончила Новосибирский государственный технический университет. Два года работала преподавателем в колледже питания, обучала студентов печь булочки и делать пирожные.

В тот же период муж решил заняться бизнесом: открыть собственный кондитерский цех по производству тортов. Я начала ему помогать. Мужзанимался продажами, финансами и доставкой, а я взяла на себя роль кондитера и в дальнейшем —технолога. На протяжении четырех лет мы делали хороший продукт, и в 2022 году мы продали бизнес.

«Школа 21» как шаг к новой профессии

Перед продажей бизнеса мы с мужем стали задумываться о новой профессии. В 2021 году он узнал о наборе в «Школу 21» в Новосибирске, где тогда только-только открылсятехнологичный кампус. Летом того же года мы оба решили пойти туда учиться и попали в самую первую волну.

Мы успешно прошли отборочный интенсив и поступили на основное обучение. Через полтора года обучения можно было выбрать специализацию. Я выбрала Java, а муж — Python.

Сначала мне было непонятно почти все. Опыта в программировании у меня практически не было, я лишь поверхностно была знакома с теоретической частью языка Python,а язык C вообще был мне незнаком.

Были моменты, когда казалось, что я во всем разобралась и стала понимать программирование. Но потом переходишь к новой теме, и снова сталкиваешься с полным непониманием. Обучение специально устроено так, чтобы вырастить грамотных специалистов, которые знакомы с разными языками изнутри. Мужу, в отличие от меня, учеба давалась легче, потому что у него уже был небольшой опыт в программировании.

Разобраться во всем и не бросить учебу мне помогли, во-первых, настрой дойти до конца во что бы то нистало, во-вторых, поддержка мужа — он всегда был рядом. А в-третьих, наше прекрасное комьюнити. С ребятами мы общаемся до сих пор, многие стали хорошими друзьями.

Учеба с мужем

У нас с ним немного разные подходы к обучению. Мужу было проще поискать информацию в интернете, а мне — спросить соседа слева. Поэтому в кампусе он выбирал более уединенные места, а я — шумную компанию. Но обедали мы во время учебы всегда вместе: общались, обсуждали задания, обменивались мнениями.

Позже, когда мы пошли изучать разные программы, у нас перестал совпадать график, из-за этого я делала проекты с ребятами из других команд. Но у нас было общее желание сменить профессию, так что мы друг друга поддерживали. Обучение намного легче проходить с близким человеком.

Активная деятельность в школе

В мае 2022 года студенты «Школы 21» организовали музыкальный клуб. Я стала ходить на встречи клуба, потому что почти всю жизнь занимаюсь пением, а уже в августе я взяла на себя обязанности по руководству клубом.



Музыкальные уроки было очень удобно посещать: поучился программированию в кампусе, прошел буквально 5 метров — и вот ты уже поешь на репетиции. Это помогало отвлечься от учебы и расслабиться.

Первая работа по новой специальности

Все участники входят в специальный чат с предложениями о стажировке, куда скидывают вакансии. В мае 2023 года я откликнулась на две вакансии, прошла оба интервью, и на одном из них мне сказали да.

После прохождения полугодовой стажировки меня взяли в Сбер разработчиком программного обеспечения в управление дебиторской и кредиторской задолженности.

Мои ожидания от профессии полностью оправдались. Сейчас мне нравятся и команда, и должность, и задачи. В планах — набраться еще больше опыта в своем направлении. Я понимаю, что хочу продолжать обучение, потому что дальнейший рост без этого просто невозможен.

Материнство и совмещение с работой дается сложно. Конечно, без поддержки мужа и свекрови ничего бы не получилось.

Муж сейчас находится в поиске работы, но у него чуть более извилистый путь: первый язык, который он учил, ему не подошел, и он переключился на другой. Из-за этого ему потребовалось больше времени.

Я считаю, что одна из важнейших ценностей «Школы 21» — развитое комьюнити. Со мной в команде сейчас работают несколько человек из нашего потока: кто-то еще стажируется, а кто-то уже на позиции джуна. Со многими участниками мы поддерживаем связь, иногда встречаемся на каких-то мероприятиях. Это помогает нам быть в курсе ИТ-тенденций. Ну и в целом приятно иметь дело с людьми, с которыми много общего.