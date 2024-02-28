Китайские ученые: растительные соединения снижают риск летального исхода многих заболеваний

В эксперименте приняло участие более 11 тысяч человек.

В журнале Scientific Reports опубликовали исследования ученых из Китая, которые обнаружили, что употребление флавонолов (особые растительные соединения) способствует снижению риска летального исхода многих заболеваний и улучшает состояние здоровья.

В исследования приняли участие 11 679 человек старше 20 лет. Эксперты с помощью специальных опросников собрали информацию о состоянии их здоровья. Помимо этого, пациенты также сдали некоторые лабораторные анализы и прошли медицинское обследование.

Ученые собрали данные о пищевых привычках людей, чтобы узнать точное количество употребляемых флавонолов, которые содержатся в большом количестве в луке, фруктах, ягодах и чае.

Было обнаружено, что более высокое общее потребление флавонолов связано со снижением риска летнего исхода многих заболеваний: рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и т.д.

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