На Сибирском Форуме недвижимости эксперты обсудили актуальные вопросы инвестиций и ипотеки

С 8 по 10 февраля в областном конгресс-холле города Омска прошёл Сибирский Форум Недвижимости, в котором команда METR Pro принимала участие с двумя проектами «Квартал у реки Аквамарин» и «Дом со вкусом KLUBNIKA».

Мероприятие стало точкой притяжения для экспертов рынка с разных уголков России. В течение трёх дней департамент по развитию в лице руководителя Шкретовой Дарьи Олеговны и специалиста по работе с партнёрами Летягиной Елизаветой проводили презентации и делились опытом с коллегами по цеху.

- Дарья, расскажите о своих впечатлениях о форуме?

- Мы посетили данное мероприятие по приглашению наших партнёров-экосистемы недвижимости Метр Квадратный. Форум прошёл достаточно активно. Было 500 гостей ежедневно: представители банков, страховых и оценочных компаний, агентств недвижимости, застройщиков. Программа форума была достаточно разнообразной и насыщенной: тематические сессии, мастер-классы и круглые столы, где обсуждались актуальные вопросы рынка недвижимости и ипотеки.

Нам удалось не только обменяться опытом, но и познакомить участников мероприятия со своими объектами, познакомиться с новыми партнёрами и дать вектор на создание долгосрочных деловых отношений. Считаю, что подобные мероприятия нужно проводить на ежегодной основе.

- Если говорить о выступлении и презентации ваших объектов, всё ли удалось?

- Да, могу смело сказать, что всё задуманное для этого мероприятия мы реализовали. Оба наши проекта интересны для партнёров из Омска, мы наметили ряд встреч и экскурсий на объектах уже этой весной.

Более того, наш посёлок тaунхаусов «KLUBNIKA», особенно привлёк внимание во время выступления, теперь его ждут как полноценный проект в локации самого города Омска.

- Что для себя нового взяли от этого мероприятия?

- Город Омск показался нам интересным с точки зрения расширения границ. Более 300 агентств недвижимости есть здесь, это город-миллионник. После общения и обмена знаниями с риелторами сделали для себя вывод: месту не хватает новостроек и посёлков со своей концепцией. Агенты хотят продавать, но выбор ограничен, вынуждены работать со вторичным рынком и с другими крупными городами: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Также, могу сказать о том, что работа с Омском позволит нам обзавестись новыми клиентами, которые рассматривают наш город как для переезда, так и для инвестиций, вложения материального капитала, «сохранения» своих средств в квадратных метрах.