Начальник управления кредитования крупного банка в Новосибирске стала лауреатом конкурса «Лидеры России»

Она вошла в топ-100 победителей, выбранных из 160 тысяч претендентов.

Начальник управления кредитования Новосибирского отделения Сбербанка Валентина Миронова стала одним из победителей конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего заявки на участие в конкурсе подали 160 тысяч человек, а победителями были признаны 102 претендента из 31 региона России и двух зарубежных стран. Среди победителей – 83 мужчины и 19 женщин. Шестеро сибиряков и пятеро представителей финансового сектора. Все лауреаты конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в вузах России, а также карьерные консультации и сопровождение на протяжении года.

Конкурс проходил в несколько этапов, в ходе прохождения которых конкурсанты демонстрировали свои организационные навыки и управленческие способности, предлагали решения одной из проблем в своем регионе. Инициатива команды, в которой работала Валентина Миронова в итоге была отмечена правительством Новосибирской области как одна из лучших.

После регионального этапа Валентина успешно прошла окружной финал, куда попали 300 человек из 16 тысяч подававших заявки из регионов Сибири. Далее был суперфинал в Москве, где из 302 участников было выбрано 102 победителя. По условиям конкурса, выход в суперфинал закрывает возможность повторного участия в конкурсе. Т.е. шанс на успех у Валентины был только один и она им успешно воспользовалась.

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка Сбербанка:

«Мы поздравляем Валентину Алексеевну с этим выдающимся результатом. Пройти испытание с уровнем конкуренции 500 человек на место, став в числе лучших из лучших в компании, в Сибири и стране – это дорогого стоит. Победа в таком конкурсе — неоценимый опыт как для самой Валентины, так и для ее команды. И дополнительный стимул для саморазвития всех наших сотрудников. А значит и развития всей большой команды организации».

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. В числе победителей проекта «Лидеры России» пять губернаторов российских регионов, десять мэров городов, шесть первых заместителей или заместителей федеральных министров.