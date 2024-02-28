Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Новосибирской области

Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году в НСО.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова рассказала, что самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в 2024 году в регионе стало обществознание — его выбрали 48% выпускников. В прошлом году предмет для сдачи выбрали 45,9%.

На втором месте оказалась математика — 42,6%. Также многие выбрали для сдачи информатику — 24,1% и биологию — 16,54%.

Физику и химию для сдачи ЕГЭ школьники региона выбирали реже всего.

Напомним, что Новосибирск на третьем месте среди самых «читающих» городов России.