Новосибирские учёные изобрели чёрные макароны, помогающие при раке

Новосибирские учёные предлагают добавлять в макароны гумусовые кислоты, которые предотвращают развитие рака.

В Новосибирске запатентовали макаронные изделия с добавлением гумусовых кислот для придания им чёрного оттенка. Об корреспонденту Сиб.фм сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент НГАУ Олег Сороколтеов.



Ученый пояснил, что большинство производителей для придания цвета макаронам добавляют либо муку темных сортов, например, гречневую, либо древесный уголь, либо чернила морской каракатицы, что делает их более «модными» и привлекательными.

«Для повышения пищевой ценности макаронных изделий в тесто добавляют различные компоненты растительного или животного происхождения, которые либо снижают органолептические показатели, либо придают им несвойственный вкус», — отметил он.

Использование для цвета морских каракатиц ведёт к снижению их численности, уточняет автор.

«Экологическое состояние современных морей и океанов привело к тому, что морепродукты стали содержать значительное количество тяжелых и радиоактивных металлов, вредных для здоровья человека», — добавил он.

Собеседник рассказал, что на вкус макароны не отличаются от обычных. Их можно также употреблять с сосисками, сыром, котлетами, курицей и другим мясом. Помимо этого, по его словам, такие макароны сложно переварить.

«Все мы знаем готовность макарон «аль денте», но для этого нужно чуть ли не у плиты стоять с секундомером, чтобы не переварились. Наши же изделия можно варить и 30 минут, с ними ничего не произойдет, они будут всё равно «аль денте» на вкус», — делится доцент.

Сороколетов в своем патенте предлагает добавлять в рецепт водный раствор гумусовых кислот, а именно гуминовую или фульвовую или гиматомелановую кислоты в количестве 1,5% от массы теста.

«Комплекс гуминовой и фульвовой кислот — чрезвычайно мощная комбинация для оздоровления организма. Он обладает высокой биодоступностью. Его состав содержит полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. Всего около 70 полезных компонентов», — считает ученый.

Кроме этого, по его словам, гуминовая кислота покрывает слизистую кишечника защитной пленкой, не позволяя проникать в кровь токсинам и вредным веществам, что предотвращает развитие рака. Он поделился, что в Кольцово ранее проводили исследования данных кислот, которые показали, что они эффективны и при гриппе.

«В ходе исследований были доказаны противораковые свойства, замедляется рост опухолей», — заявил кандидат наук.

Ученый также сообщил, что данные кислоты они мешали и с белой мукой, получая чёрный хлеб. По его словам, он намного дольше хранится и не плесневеет.

Сороколетов хотел бы, чтобы его изделие появилось на прилавках магазинов. По его словам, по цене они не будут ничем отличаться от обычных макарон, добавив, что в стране очень много БАДов с гумусовыми кислотами.

Напомним, Олег Сороколетов патентовал ранее новые продукты. Так, он изобрел колбасу, помогающую при раке и аутизме.