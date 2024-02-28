Новосибирские волейболисты выиграли кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0

В домашнем матче российской волейбольной Суперлиги, Новосибирский клуб «Локомотив» одержал победу над командой «Кузбасс» из Кемерова.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 30:28) в пользу хозяев площадки. После 26 игр Новосибирцы набрали 61 очко, занимая второе место в турнирной таблице. Они отстают на два очка от лидера, команды «Зенит-Казань».

Следующий матч «Локомотив» проведет против уфимского клуба «Урал» 3 марта.

На прошлой неделе «Локомотив» также одержал победу в гостях над нижегородским клубом АСК со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:17).