Новосибирский певец Шура поделился воспоминаниями о Сибири в шоу на ТНТ

В шоу “Это нормально” на ТНТ новосибирский певец Шура поделился воспоминаниями о Сибири.

Сегодня в 17:00 в эфире телеканала ТНТ выйдет новый выпуск шоу “Это нормально” с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым, где примет участие новосибирский певец 90-х Шура.

Исходя из концепции программы, у певца решили узнать, что нормально для новосибирцев и не нормально для москвичей. На что Шура с теплом отозвался о жизни в Новосибирске и рассказал, что не нормальным, по его мнению, является жизнь в местности, где находится Чкаловский завод и железная дорога. Однако сибиряк очень скучает по этому.

“А вообще для меня это нормально! Сейчас, живя в Москве, я скучаю по этому шуму за окнами и, поэтому мое окружение не понимает, почему я купил квартиру в очень оживленном районе, где дорога рядом. Я привык жить, когда весело и шумно”, — поделился новосибирский певец.

Шура очень гордится, тем, что он сибиряк, и считает этот народ особенным.

“Народ отличается абсолютно! Мы не только к холоду привыкшие, но и к теплым отношениям. Мы люди Сибири другие, это я и ценю”, – добавил Шура.

Напомним, что новосибирский певец Шура переделал хит 15-летней давности в шоу «Конфетка» на ТНТ.