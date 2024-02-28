Новосибирский участник СВО получил военную ипотеку с использованием новых мер поддержки

Участник спецоперации, военнослужащий Росгвардии из Новосибирска получил кредит на приобретение жилья от Промсвязьбанка (ПСБ) после включения в реестр накопительно-ипотечной системы (НИС). В рамках нового проекта социальных гарантий – это первая выдача ипотеки.

Сибиряка на торжественной церемонии в правительстве региона поздравили руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев и первый заместитель председателя банка Олег Минаев и руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Травников.

По словам Олега Минаева, обеспечение финансового благополучия военнослужащих и их близких входит в приоритеты компании.

«ПСБ как опорный банк российского оборонного сектора активно участвует в адресных программах финансовой помощи и социальных гарантий для военных, участников и ветеранов СВО, в том числе разрабатывая собственные финансовые программы. Сегодня военная ипотека для участников СВО и членов их семей — важная мера социальной поддержки тех, кто отстаивает интересы России в зоне боевых действий. Согласно новым мерам господдержки, участники СВО могут получить ипотеку сразу с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы, не дожидаясь окончания трех лет службы. Дальнейшее обслуживание кредита осуществляется при поддержке государства», – подчеркнул зампредседателя.

Вместе с Росвоенипоткой банк разработал кредитные программы для покупки квартир участниками спецоперации без первоначального взноса.

Как объяснил Константин Ярославцев, накопительно-ипотечная система позволяет быстро решить жилищный вопрос военнослужащих и их семей. Свыше 370 тысяч участников проекта уже смогли получить квадратные метры, благодаря финансовой организации и Росвоенипотеке. Систему планируют развивать и улучшать условия программы в дальнейшем.

«Инициированные Минобороны в соответствии с поручением президента России изменения в законодательство и реализованные Росвоенипотекой совместно с банком дополнительные меры поддержки, а именно возможность приобретения жилья участниками боевых действий сразу после включения в систему, стали еще одним инструментом гарантии и поддержки военнослужащих государством», – рассказал Константин Ярославцев.

ПСБ стал одним из лидеров военной ипотеки, объём портфеля составляет почти 100 миллиардов рублей. С начала реализации проекта свыше 85 тысяч военнослужащих смогли получить ипотеку.