Новосибирцы прошли медицинское обследование рядом с домом

27 февраля жители жилмассива «Линейный» в Новосибирске прошли бесплатное медицинское обследование, не выезжая в поликлинику.

Совместный проект для диагностики «Школа здоровья» в 2018 году организовали Центр здоровья Городская поликлиника №29 и депутат Совета депутатов города Новосибирска от партии «Единая Россия» Владислав Люмин.

В этот раз его поддержали Территориальное общественное самоуправление «Линейный» и местное отделение партии «Единая Россия» Заельцовского района. На базе ТОС «Линейный» создали пространство для скринингового обследования.



Специалисты из «Центра здоровья» помогли жителям микрорайона узнать состояние здоровья в удобное время. Обследование включало в себя сдачу крови на содержание глюкозы и холестерина, проведение тонометрии, электрокардиографии, консультации с терапевтом и ряд других процедур.

О важности проекта «Школа здоровья» рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Владислав Люмин корреспонденту «Сиб.фм». По словам Владислава Люмина, он сам практикующий врач в поликлинике. Поэтому часто сталкивается с тем, что сибирякам просто некогда проходить диспансеризацию, так как они заняты бытовыми проблемами, работой. А пожилым людям зачастую сложно добираться до медицинского учреждения, особенно зимой.

Вместе с депутатом законодательного собрания и главврачом поликлиники №27 Александром Калиниченко решили создать выездное мероприятие для обследования местных жителей – «Школа здоровья».

Владислав Люмин сам работает врачом, поэтому он решил создать необходимый проект.

«Проект подразумевает два направления: первое – выездная диспансеризация там, где людям было бы удобно прийти к нам. Они предварительно записываются, сдают анализы. Мы смотрим ЭКГ, анализы, внутричерепное и артериальное давление, сердечно-сосудистый статус, онкомаркеры. Последние важны для раннего выявления раковых заболеваний, ведь чем раньше выявить недуг, тем проще он поддаётся лечению. В последующем, если пациенту понадобится дополнительное обследование, его пригласят в поликлинику для более глубоко изучения проблемы. Всё обследование проходит абсолютно бесплатно», — объяснил Владислав Люмин.

Ещё одно направление проекта – семинары и лекции с новосибирцами. Пациентам рассказывают об интересующих их темах: заболеваниях сердечно-легочной системы, сахарном диабете, онкологии. Мероприятия пользуются спросом у местных жителей.