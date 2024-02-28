Под Новосибирском готовится к открытию молокоперерабатывающий завод

Предприятие должно заработать в марте, на его строительство ушло 1,2 млрд рублей.

Крупнейший в Сибирском федеральном округе завод по переработке сырого молока «Толмачевский» будет перерабатывать 14,6 тысячи тонн молока в год. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в кулуарах Сибирского молочного форума. Он добавил, что в области продолжается строительство завода по производству сыров и молочной продукции «Эконивы» в поселке Маслянино.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области насчитали сотни точек, продающих контрафактное молоко и воду. Исследованием занималась Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).