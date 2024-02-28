Послание Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля 2024: о чем скажет президент и где смотреть обращение

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем выступлении глава государства отразит видение стратегии развития России на ближайшие годы.

Трансляция послания Путина Федеральному Собранию запланирована на 12:00 по московскому времени и будет доступна на федеральных каналах, включая «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также на многих других российских СМИ. Также видеозапись обращения будет опубликована на сайте Кремля.

Помимо телевизионной трансляции, послание будет показано в прямом эфире в кинотеатрах сети «Синема 5» в 17 городах России. Вход бесплатный. Также трансляция будет доступна на уличных экранах крупнейших городов страны до 3 марта.

В выступлении ожидается затронуть цели России в спецоперации, суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности. Предполагается, что обсудят такие темы, как рост доходов населения, повышение зарплат госслужащих в социальной сфере, интеграция новых регионов, развитие оборонной промышленности, а также новые социальные и патриотические инициативы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что администрация президента объявила дату послания Путина российскому парламенту.