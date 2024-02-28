Севший самолет в поле Новосибирска могут оставить там навсегда

Его хотят оставить в качестве памятника.

Как сообщает портал Om1.ru со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка, самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, может остаться там навсегда.

По словам главы, если борт не сможет взлететь и его решат утилизировать, то он попросит оставить самолет в поле.

«Это память для района. Всё-таки самолёт сел, все живы, здоровы. Поэтому я найду, как транспортировать его в Убинку и поставить. Пускай всё, что нужно, оттуда снимут, а остальное оставят нам», — сказал Олег Конюк.

Напомним, что в Закаменском микрорайоне Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой.