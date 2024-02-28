сегодня
28 февраля, 12:42
пробки
5/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня
28 февраля, 12:42
пробки
5/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня 11:59
общество

Севший самолет в поле Новосибирска могут оставить там навсегда

Фото: t.me/uralairlines_official

Его хотят оставить в качестве памятника.

Как сообщает портал Om1.ru со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка, самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, может остаться там навсегда.

По словам главы, если борт не сможет взлететь и его решат утилизировать, то он попросит оставить самолет в поле.

«Это память для района. Всё-таки самолёт сел, все живы, здоровы. Поэтому я найду, как транспортировать его в Убинку и поставить. Пускай всё, что нужно, оттуда снимут, а остальное оставят нам», — сказал Олег Конюк.

Напомним, что в Закаменском микрорайоне Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в