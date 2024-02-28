Актуальные боевые сводки новой февральской среды пестрят информацией о массовом уничтожении западной техники и позорном побеге украинских боевиков из своих опорных пунктов и оборонительных укреплений.

Самые лучшие и обнадёживающие новости приходят из Авдеевки. Эту февральскую среду бойцы российских группировок назвали «исторической». По данным Минобороны РФ от 28.02.24, в районе этого населённого пункта уничтожены танки Abrams, САУ Archer, ЗРК NASAMS и САУ Caesar.

По наблюдениям российских военкоров, наличие такой техники и её вывод в «красную зону» спецоперации говорит об истеричном выкладывание на стол козырей с запасом западной бронетехники 47-й ОМБр. Военный обозреватель Юрий Подоляка назвал эти меры «массовым «забоем новейшей западной техники» и вскрытием последнего «неприкосновенного» запаса бронетехники у ВСУ.

Настоящий огненный ад для украинских националистов устроили русские солдаты на Часовояровском направлении. Мощными ударами артиллерии и авиации российская армия смогла выбить боевиков из опорников, которые находились в лесопосадках между сёлами Красное и Богдановка.

Подобный артиллерийский «забой» устроили наши бойцы украинским боевикам в Красногоровке, что на Донецком направлении. По ситуации на 28 февраля, наши бойцы находятся в частном секторе по ул. Шевченко и Парижской коммуны. Также в настоящий момент идут бои восточнее населенного пункта, но пока официальных подтверждений о продвижении наших войск не поступало.

В это же время тяжелее всего приходится участникам кровопролитных боёв на Работинском выступе. Как сообщает телеграмм-канал «Два майора», в этой части линии боевого соприкосновения российская армия начала очередной раунд «апокалиптических» обстрелов позиций боевиков.