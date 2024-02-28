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общество

Тайны выставки «Рубенс и его время»: что скрывают картины

Фото: Новосибирский художественный музей

На выставке «Питер Пауль Рубенс и его время» в Новосибирском художественном музее представлены живописные работы, авторство которых было установлено благодаря экспертизе и исследованиям искусствоведов.

В центре экспозиции – картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая хранится в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств и долгое время считалась копией картины Рубенса. В 2012 году специалисты приступили к реставрации полотна и совершили открытие. Под слоями старого потемневшего лака была обнаружена подлинная авторская живопись Рубенса. Изображая веки, Рубенс сначала накладывал слой красной краски, а по нему сверху писал полупрозрачным, телесным лессировочным слоем. Благодаря такой технике веки выглядели живыми и напряженными. Исследовав краски, холст и грунт, специалисты подтвердили, что картина вышла из мастерской великого фламандца в XVII веке.

Не меньший интерес вызывает и одно из самых заметных произведений из собрания Новосибирского государственного художественного музея «Поклонение золотому тельцу», которое также выставлено в экспозиции «Рубенс и его время». Картина написана в XVII веке французским историческим живописцем Жаком Стелла. Но долгое время ее автор был неизвестен.

Фото Тайны выставки «Рубенс и его время»: что скрывают картины 2

Композиция хранит следы авторских переделок. Изначально новосибирскими специалистами была установлена подлинность картины, как принадлежащей XVII веку. Позже при работе с документами Государственного Эрмитажа научным сотрудникам НГХМ удалось найти свидетельства об авторстве Жака Стелла. Было обнаружено, что на другой картине Жака Стелла – «Обручение Марии» – среди второстепенных персонажей справа расположена фигура женщины с такой же причёской и головным убором, как и на нашем полотне среди танцующих слева. Обе они изображены в профиль.

Кроме того, выяснилось, что эта работа под именем Жака Стелла приобретена в 1770 году для Екатерины II вместе с полотнами Никола Пуссена, друга художника.

Картина «Поклонение золотому тельцу» повествует об одном из эпизодов исхода евреев из Египта. В отсутствие Моисея, удалившегося на гору Синай для беседы с Богом, евреи потребовали от его брата Аарона создать им кумира, которому бы они поклонялись. Моисей, спустившись с горы со скрижалями Завета, застал своих соплеменников поклоняющимися и веселящимися вокруг золотого тельца. В гневе он разбивает скрижали. Все эти моменты можно увидеть на полотне, отличающемся масштабностью замысла и решения.

Фото Тайны выставки «Рубенс и его время»: что скрывают картины 3

Отметим, что в фондах Новосибирского художественного музея хранится более 70 живописных работ, автор которых неизвестен, и все они ждут атрибуции. Среди них, например, картина «Спящий младенец Христос», созданная в XVIII веке. Она также представлена на выставке «Рубенс и его время».

Введение в экспозицию работ из собрания НГХМ еще раз показывает насколько ценные, а иногда и редкие, с точки зрения истории искусств, реликвии хранятся в Новосибирском государственном художественном музее.

Выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» дает сибирякам уникальную возможность, не выезжая за пределы региона, увидеть исключительные произведения мировой культуры и прочувствовать великую силу шедевров изобразительного искусства.

Фото Тайны выставки «Рубенс и его время»: что скрывают картины 4

Выставочный проект реализован Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств в рамках национального проекта «Культура».

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Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

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