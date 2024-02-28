Тайны выставки «Рубенс и его время»: что скрывают картины

На выставке «Питер Пауль Рубенс и его время» в Новосибирском художественном музее представлены живописные работы, авторство которых было установлено благодаря экспертизе и исследованиям искусствоведов.

В центре экспозиции – картина «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая хранится в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств и долгое время считалась копией картины Рубенса. В 2012 году специалисты приступили к реставрации полотна и совершили открытие. Под слоями старого потемневшего лака была обнаружена подлинная авторская живопись Рубенса. Изображая веки, Рубенс сначала накладывал слой красной краски, а по нему сверху писал полупрозрачным, телесным лессировочным слоем. Благодаря такой технике веки выглядели живыми и напряженными. Исследовав краски, холст и грунт, специалисты подтвердили, что картина вышла из мастерской великого фламандца в XVII веке.

Не меньший интерес вызывает и одно из самых заметных произведений из собрания Новосибирского государственного художественного музея «Поклонение золотому тельцу», которое также выставлено в экспозиции «Рубенс и его время». Картина написана в XVII веке французским историческим живописцем Жаком Стелла. Но долгое время ее автор был неизвестен.

Композиция хранит следы авторских переделок. Изначально новосибирскими специалистами была установлена подлинность картины, как принадлежащей XVII веку. Позже при работе с документами Государственного Эрмитажа научным сотрудникам НГХМ удалось найти свидетельства об авторстве Жака Стелла. Было обнаружено, что на другой картине Жака Стелла – «Обручение Марии» – среди второстепенных персонажей справа расположена фигура женщины с такой же причёской и головным убором, как и на нашем полотне среди танцующих слева. Обе они изображены в профиль.

Кроме того, выяснилось, что эта работа под именем Жака Стелла приобретена в 1770 году для Екатерины II вместе с полотнами Никола Пуссена, друга художника.

Картина «Поклонение золотому тельцу» повествует об одном из эпизодов исхода евреев из Египта. В отсутствие Моисея, удалившегося на гору Синай для беседы с Богом, евреи потребовали от его брата Аарона создать им кумира, которому бы они поклонялись. Моисей, спустившись с горы со скрижалями Завета, застал своих соплеменников поклоняющимися и веселящимися вокруг золотого тельца. В гневе он разбивает скрижали. Все эти моменты можно увидеть на полотне, отличающемся масштабностью замысла и решения.

Отметим, что в фондах Новосибирского художественного музея хранится более 70 живописных работ, автор которых неизвестен, и все они ждут атрибуции. Среди них, например, картина «Спящий младенец Христос», созданная в XVIII веке. Она также представлена на выставке «Рубенс и его время».

Введение в экспозицию работ из собрания НГХМ еще раз показывает насколько ценные, а иногда и редкие, с точки зрения истории искусств, реликвии хранятся в Новосибирском государственном художественном музее.

Выставка «Питер Пауль Рубенс и его время» дает сибирякам уникальную возможность, не выезжая за пределы региона, увидеть исключительные произведения мировой культуры и прочувствовать великую силу шедевров изобразительного искусства.

Выставочный проект реализован Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств в рамках национального проекта «Культура».