Теплым будет первый день весны в Новосибирске

Сибиряков порадует теплая погода в последний день календарной зимы и первый — весны.

По данным Гидрометцентра, 29 февраля и 1 марта в Новосибирске днем будет около минус четырех градусов, ночью — минус восемь. Ожидается безветренная погода.

2 марта ожидается от пяти до 13 градусов мороза, а 3 числа снова похолодает — от 10 до 24 градусов со знаком минус. Но при этом сохранится спокойная и безветренная погода.

Ранее мы рассказывали, как Новосибирск захватили аномальные морозы — местами было до минус 35 градусов и ниже. Тогда сотрудники ГИБДД предупредили водителей о том, что нужно проявлять особую осторожность при управлении автомобилем, особенно на трассах за городом.