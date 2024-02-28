Тест и устный экзамен: стало известно, как будут выбирать мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска стартуют в начале марта. Кандидатов на пост ждёт и тест, и собеседование, а имя победителя конкурса депутаты горсовета назовут уже в апреле. Корреспондент Сиб.фм разбирался в нюансах новой системы выборов мэра.

Система избрания мэра год за годом меняется во многих городах России — избираемых градоначальников осталось почти столько же, сколько и назначаемых. В 2023 году Новосибирск также пришёл к выводу, что необходимо изменить процедуру — выборы были объявлены на март этого года. Поэтому заранее переписали и Устав города.

«С точки зрения полномочий мэра не поменяется ничего. Всё, что имел право делать избранный всеми горожанами мэр, с юридической точки зрения будет иметь право делать и мэр избранный горсоветом. Это принципиальный момент: у нас не поменялось ничего, кроме схемы выборов, — рассказал Сиб.фм заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, член конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Антон Тыртышный. –

Но это не сити-менеджер. Сити-менеджер назначается, когда совмещены должности председателя представительного органа местного самоуправления, грубо говоря, горсовета, и главы города. Тогда, чтобы разделить законодательную и исполнительную власть, глава города фактически заключает контракт с сити-менеджером. И сити-менеджер — формально глава местной администрации, который отвечает только за хозяйственные вопросы, но не глава города».

В Новосибирске не будет «сити-менеджера», так как за мэром останется ответственность и за исполнение политических, и хозяйственных функций.

«Изменения в Устав, которые мы вносили 26 апреля 2023 года, они касаются именно изменения схемы выборов. В остальном ничего не меняется», — подчеркнул Антон Тыртышный.

8 членов комиссии

Судьбу кандидатов решает специальная конкурсная комиссия. В неё входят восемь представителей — четыре от правительства Новосибирской области, и четыре от горсовета:

Первый заместитель руководителя администрации Новосибирской области Валентина Дудникова; Начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов; Министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов; Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

От Совета депутатов Новосибирска:

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев; Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный; Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин; Депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Атякшев.

Эти люди рассмотрят заявки от кандидатов в мэры, которые начнут принимать с 1 марта. Далее пройдёт ещё два этапа отборочного тура.

Куда идти и что нужно знать?

Документы от кандидатов в мэры Новосибирска будут принимать с 1 марта в кабинете №341. Его двери откроются с 9.00, но у потенциальных градоначальников будет в запасе ещё две недели.

«Люди приносят свои документы в соответствии с тем перечнем, который есть в опубликованном объявлении о выборах. Приём документов продлится до 15 марта, — пояснил Тыртышный.

– Конкурс сам состоится 4 апреля. Сначала будет тестирование. Они должны будут пройти тест на знание законодательства. По этой анкете кто-то будет допущен ко 2 этапу, а кто-то нет. В ходе тестирования кандидаты должны ответить правильно более чем на половину вопросов теста».

Тест содержит 30 вопросов, на которые нужно ответить за 90 минут. Проверять ответы будет конкурсная комиссия.

Устный экзамен

На этом испытания для кандидатов не закончатся. Те, кто прошёл первый тур, допускаются до собеседования с членами избирательной комиссии.

«Когда рассматривался порядок проведения конкурса горсоветом, я предлагал организовать видеозапись прямой трансляцией в интернет. Но соответствующая комиссия, которая этот проект разрабатывала, со мной не согласилась, — продолжает заместитель председателя горсовета.

– Единственное, что мне удалось добиться — запись будет храниться в горсовете, без опубличивания».

Собеседование будет проходить в этот же день после тестирования, но 4 апреля новосибирцы всё равно не узнают имя нового мэра.

Не меньше двух

В финал конкурса должны выйти не меньше двух кандидатов. Иначе выборы будут признаны недействительными. Точку должны поставить депутаты горсовета.

«Задача нашей комиссии — отобрать кандидатов, которые соответствуют всем критериям. Кандидаты, которые прошли оба отборочных тура, попадают на сессию горсовета. А из них уже депутаты выбирают мэра тайным голосованием»,

— заключил Антон Тыртышный.

Иначе говоря, конкурсная комиссия — это подобие избиркома, которая доводит кандидатов до финала, последнее слово останется за городскими депутатами. Как отмечают эксперты, путь в мэры Новосибирска стал труднее, и теперь требует некой профессиональной квалификации.

Напомним, ранее Сиб.фм подготовил серию материалов о том, кто может стать мэром Новосибирска – среди названных кандидатур и заместитель градоначальника Анна Терешкова, и и.о. мэра Олег Клемешов.