В Болотном при поддержке «Единой России» ремонтируют школу №16

Ход и качество работ проконтролировал «партийный десант».

Демонтажные работы завершены. Строители убрали штукатурку и напольное покрытие, заменили электропроводку. Впереди – замена системы отопления и отделочные работы.

«Сейчас мы работаем над устройством пола: подсыпка, стяжка и штукатурные работы. Параллельно ведем кровельные работы. В сроки уложимся, все будет соответствовать нормам», — отметил исполнитель работ Азат Маркосян.

Капитальный ремонт в школе №16 запланирован на два года, напомнил депутат Совета депутатов Болотнинского района Александр Бедарев.

«Изменения произойдут не только внутри и снаружи здания – выполнят и благоустройство пришкольной территории. Уверен, что после такой реконструкции школа станет еще более уютной.Это и повышение качества образования, поскольку вместе с капремонтом обновляется материально-техническая база – оборудование, мебель, методические пособия», — сказал парламентарий.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

В Новосибирской области в 2024 году строят 17 образовательных организаций, это – более 10 тыс. новых школьных и дошкольных мест.В программе капремонта – 36 школ в районах области и в Новосибирске. По плану завершиться работы должны в 2025 году.

Процесс контролируют сенаторы, депутаты, родительское сообщество.