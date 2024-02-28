В Кузбассе правоохранители спасли 22-летнюю девушку от агрессивного сожителя

Мужчину доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

В Новокузнецке правоохранители отреагировали на вызов местной жительницы, которая заявила, что жизни ее дочери уряжает опасность. Женщина заявила, что ее избивает сожитель. Об это сообщает Сибдепо.

Стражи правопорядка сразу же выехали на адрес квартиры, где находилась 22-летняя дочь заявительницы. Там они задержали 24-летнего мужчину, который уже успел причинить вред девушке. По предварительной информации, задержанный, будучи под воздействием спиртного, повздорил с сожительницей и нанес ей несколько ударов по лицу.

В свою очередь потерпевшая сообщила о случившемся матери, которая направила на адрес правоохранителей. Обезопасив горожанку, росгвардейцы передали для разбирательства дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Напомним, жительница Новосибирска оскорбила и избила таксиста.