В марте в Новосибирской области ожидается мороз до -30 градусов

Резкая смена погоды придет в марте в Новосибирскую область.

По данным синоптиков, стабильной погоды весной в Новосибирской области можно не ждать, так как ночная температура чаще всего будет варьироваться от -18 до -23 градусов, местами до -30.

Первые дни марта будет достаточно теплыми – ожидается температура воздуха от -1 до -6 градусов.

И только во второй декаде марта начнет теплеть — температура воздуха составит уже +5 градусов.

Напомним, что в период с 11 по 17 марта в городе будут отмечать Масленицу.