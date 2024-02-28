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общество

В Нефтеюганском районе два грузовика сошлись лоб в лоб

Фото: телеграм-канал ГИБДД

В результате аварии один из водителей получил серьезные повреждения.

В Югре 27 февраля 2024 года произошло столкновение двух грузовиков. Об этом сообщает ugra-news со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла на 805 километре трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем грузовика SHACMAN не справился с управлением и столкнулся со встречным КамАЗом под управлением 58-летнего водителя.

В результате аварии водитель отечественного большегруза получил получил серьезные повреждения.

Напомним, в Новосибирской области произошло ДТП: машина перевернулась на бок.

#ДТП #авария #водитель
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Дарья Бочкун
журналист

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