В Новосибирске 11-летний мальчик перевел 215 тысяч рублей мошенникам из игры Roblox

В Новосибирске мальчик поверил, что с ним связалась блогер Квинки и перевел мошеннице 215 тысяч рублей с кредитной карты мамы.

В Новосибирске 11-летний мальчик перевел мошеннице 215 тысяч рублей, которая представилась известной ютюб-блогером «Квинки» с 4 миллионами подписчиков. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала мама ребёнка.

Два перевода

Татьяна рассказала, что всё произошло в ночь на 26 февраля. Её сын Матвей (имя изменено) учится со второй смены и делал допоздна домашнее задание, но после их выполнения попросил разрешения немного поиграть в любимую игру «Роблокс». Но спустя время подошёл к маме и попросил у неё телефон.

«Он подошел, попросил мой телефон. На вопрос зачем он ответил, что ему должен прийти какой-то код. Так как у меня тоже есть эта игра, в которую он играет с моего телефона, когда мы на даче, у меня не возникли никакие подозрения», — вспоминает Татьяна.

Позже Татьяна заметила за сыном подозрительное поведение — он закрывался в комнате и разговаривал с кем-то по телефону.

«Я постучалась к нему и спросила, что происходит. Увидела его большие глаза, красные щеки. Он говорит: мама, кажется, меня развели мошенники, я перевел им деньги. Я беру в руки телефон и вижу открытое приложение банка», — делится женщина.

Татьяна увидела, что в одном из банков у неё два перевода — 105 тысяч и 115 тысяч рублей (чек об операции есть в распоряжении редакции). Она с мужем обратилась в полицию и написала заявление о мошенничестве. В отделении они просидели до утра.

«В полиции нам сказали, что бесполезно их искать, мол, могут всю стену завешать себе такими заявлениями. Говорят, что очень много разводят детей через игры», — отметила она.

Аккаунт с галочкой

Её сын попал на популярную схему развода:

К Матвею в виртуальном мире подошла якобы популярный блогер Квинки, сказала, что может поделиться внутриигровой валютой, для этого нужно только сказать свой сотовый, однако мошенница поняли, что к этому номеру не привязан ни один банк, тогда они попросили, чтобы он взял телефон у родителей.

«Они пытались зайти в несколько банков, но ребёнок не знал от них пароли. Тогда они попросили подумать, какую комбинацию я могла установить. Матвей знал пароль от телефона, к сожалению, он совпал с паролем в одном банке, с которого и перевел деньги», — поделилась Татьяна, добавив, что первые переводы банк заблокировал как подозрительные, но мошенники помогли ребёнку повторить операцию.

Матвей перевел псевдоблогерше 215 тысяч рублей с кредитной карты.

Деньги отправились некому Александру Валерьевичу, а номер, привязанный к карте, принадлежит оператору в Ленинградской области.

Со слов матери, инспектору по делам несовершеннолетних Матвей рассказал, что доверился мошеннице, так как у неё на аватарке стояла фотография логотипа блогера, а также была синяя галочка, которая верифицирует личность, но оказалось, что она из обычного набора эмодзи, которые даются при покупке телеграм-премиум.





«Любимки, это мой официальный ТГ с галочкой», — говорится в описании профиля мошенницы, но если нажать на галочку, то там будет написано, что это обычное эмодзи.





Деньги не вернут

Татьяна не стала ругаться на ребёнка, так как боялась, что он может что-то с собой сделать.

«В тот день он пошёл на балкон, я его быстро вернула в квартиру. С отцом мы на него не ругались, сын сильно переживает, что перевел мои деньги. Только сейчас перестал плакать», — сетует собеседница.

По её словам, сотрудники банка ответили, что ничем уже помочь не смогут. Сейчас женщина думает, как вернуть деньги на карту, так как после льготного периода начнут начислять огромные проценты.

«У меня и так долг был по кредитной карте 70 тысяч рублей, так еще и 215 тысяч добавились. Наверно, буду брать кредит, чтобы не начислили огромные проценты», — подытожила она.