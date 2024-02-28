В Новосибирске на торги выставили грузинскую Camry за 2,7 млн рублей

В Новосибирске продают Toyota Camry с грузинскими номерами.

В Новосибирске на торги выставили Toyota Camry за 2,7 млн рублей 2018 года с грузинскими номерами. Информация об этом размещена на ГИС Торги, обратил внимание Сиб.фм

Известно, что автомобиль находится в федеральной собственности. Как Camry оказалась в Сибири, неизвестно, но судя по фотографиям, она стоит на стоянке с лета на улице Ватутина.





В лоте указано, что за скрытые дефекты имущества продавец ответственности не несет. Проданное имущество обмену и возврату не подлежит. Шаг аукциона составляет 137 тысяч рублей. На специализированных площадках подержанный автомобиль Camry 2018 года выпуска продают по стоимости от 2 до 3,5 миллионов рублей.

Напомним, в Новосибирске за 2 млн продают изъятые на таможне айфоны.