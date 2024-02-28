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общество проиcшествия

В Новосибирске пропала 13-летняя девочка с родинкой над губой

Фото: «ЛизаАлерт»

В Новосибирске разыскивают 13-летнюю Викторию Козубец.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что в Новосибирске 22 февраля 2024 года пропала 13-летняя Виктория Козубец.

Особые приметы: родинка над губой.

Приметы: рост 160 см, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Одежда: черная куртка с серым капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, синяя шапка, цветной в клетку шарф.

С собой у девочки была светло-коричневая сумочка.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

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Нина Раневская
Журналист

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