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общество проиcшествия

В Новосибирске пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутного такси

Фото: ACT-54

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — есть пострадавшие.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что сегодня днем в Новосибирске водитель 1986 года рождения управлял маршрутным автомобилем Луидор и двигался по улице Никитина в сторону Белинского, и напротив дома №68 он сзади врезался в грузовую ГАЗель, водитель которой начал притормаживать перед светофором.

В результате аварии пять человек пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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