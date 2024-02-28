В Новосибирске пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутного такси

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — есть пострадавшие.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что сегодня днем в Новосибирске водитель 1986 года рождения управлял маршрутным автомобилем Луидор и двигался по улице Никитина в сторону Белинского, и напротив дома №68 он сзади врезался в грузовую ГАЗель, водитель которой начал притормаживать перед светофором.

В результате аварии пять человек пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.