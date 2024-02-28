В Новосибирске сотрудницу УК осудили за падение наледи на 8-летнего ребенка

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, сотрудника коммерческой организации признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия и суда, 22 декабря 2022 года женщина знала о наледи на крыше дома в Калининском районе города, но не приняла срочных мер по обеспечению безопасности людей. В итоге кусок наледи упал на голову 8-летнему мальчику. Он получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на 1,5 года с испытательным сроком на год.

Напомним, что в Новосибирске пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутного такси.