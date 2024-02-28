В Новосибирске задержали подозреваемого в грабеже

Подозреваемым в грабеже в Новосибирске стал жителем Оренбургской области.

По предварительным данным, 22 февраля от 67-летней жительницы Октябрьского района Новосибирской области поступило заявление о совершенном в отношении нее преступлении — в подъезде дома по улице Выборной неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 5 тысяч рублей и банковская карта.



Пенсионерка описала внешность преступника и правоохранителям удалось найти его — им оказался 38-летний житель Оренбургской области, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений на территории Оренбургской области.



Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье “грабеж”.



Напомним, что в Новосибирске четверо мужчин похитили и ограбили 16-летнего подростка.