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проиcшествия

В Новосибирске задержали подозреваемого в грабеже

Фото: ru.freepik.com

Подозреваемым в грабеже в Новосибирске стал жителем Оренбургской области.

По предварительным данным, 22 февраля от 67-летней жительницы Октябрьского района Новосибирской области поступило заявление о совершенном в отношении нее преступлении — в подъезде дома по улице Выборной неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой находились 5 тысяч рублей и банковская карта.

Пенсионерка описала внешность преступника и правоохранителям удалось найти его — им оказался 38-летний житель Оренбургской области, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений на территории Оренбургской области.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье “грабеж”.

Напомним, что в Новосибирске четверо мужчин похитили и ограбили 16-летнего подростка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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