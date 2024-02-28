В Новосибирске завод PepsiCo использует потенциал только на 20%

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил журналистам ТАСС о недостаточном использовании потенциала молокоперерабатывающего завода PepsiCo в регионе.

По его словам, предприятие использует лишь 20% своих возможностей по переработке молока, несмотря на наличие достаточного сырья. Лещенко отметил, что эта ситуация вызывает недоумение, особенно учитывая необходимость рационального использования ресурсов.

Отвечая на вопрос о возможной национализации завода со стороны регионального объединения производителей и переработчиков молока «Союзмолоко. Сибирь», министр подчеркнул, что данный вопрос требует рассмотрения на федеральном уровне. Он также отметил, что представители региональных властей уже обсуждали эту проблему с руководством завода, но объемы переработки молока на предприятии продолжают снижаться.

Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», выразил заинтересованность объединения в работе завода на полную мощность. По его мнению, управление заводом могло бы быть более эффективным, если бы завод перешел под управление российских собственников. Елисеенко также отметил готовность помочь предприятию в продвижении продукции и предоставлении сырья, но отметил, что американская компания PepsiCo не проявляет достаточного интереса к данному предприятию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что для развития Новосибирского научного центра за пять лет реализовано 26 инфраструктурных проектов.