В Новосибирской области собака покусала подростка: прокуратура начала проверку

Инцидент произошел 22 февраля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Мошковского района организовало проверку по факту нападения собаки на подростка в поселке Станционно-Oяшинский.

Было установлено, что 22 февраля 2024 года на улице 40 лет Победы р.п. Станционно-Oяшинский собака сорвалась с цепи. Она напала на 16-летнего подростка. Он получил рваную рану левой ноги и ушиб правой ноги.

После того как был установлен владелец собаки, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Напомним, что в Новосибирской области за прошлый год собаки и кошки покусали 6586 человек.