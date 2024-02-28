В Новосибирской области в суд направили дело о контрабанде березы на 1,5 млн рублей

Общий объем составил более 350 куб. м.

Барабинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Коченевского района. Его обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 мужчина незаконно переместил через таможенную границы березу общим объемом более 350 куб. м. Стоимость лесоматериалов составила более 1,5 миллионов рублей. При этом он также предоставил фиктивные документы о происхождении продукции.

В данный момент в Новосибирской области транспортная прокуратура направила в Кировский районный суд Красноярска уголовное дело.

Напомним, что замдиректора УК в Новосибирске будут судить после того, как женщина сломала руку.