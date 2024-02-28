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В Новосибирской области за прошлый год собаки и кошки покусали 6586 человек

Фото: ru.freepik.com

В 2023 году собаки и кошки покусали 6586 человек в НСО.

Как сообщает издательство BFM-Новосибирск со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, за 2023 год 6586 человек было искусано собаками и кошками.

По статистике, 65% людей были укушены домашними питомцами, 30% случаев были связаны с бездомными собаками и кошками, и в остальном — дикие животные.

В результате укусов всем пострадавшим прописывали курс антирабической вакцинации.

Напомним, что агрессивная собака напала на мальчика в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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