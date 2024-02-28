В Новосибирской области женщина предстанет перед судом за проведение азартных игр

Жительница Татарска Новосибирской области предстанет перед судом за организацию и проведение азартных игр.

Татарским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье “проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору”.

По предварительным данным, жительница Новосибирской области совместно с группой лиц организовывала и проводила азартные игры вне игорных зон в одном из зданий города Татарск.

В результате чего в октябре прошлого года их преступная деятельность была пресечена. Сейчас уголовное дело направлено в Татарский районный суд Новосибирской области.

Напомним, что жителям Новосибирска предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр.