В поле под Новосибирском лайнер могут оставить в качестве памятника

Airbus A320 «Уральских Авиалиний» может остаться в поле Убинского района в качестве части истории.

Глава Убинского района Олег Конюк сказал, что самолет нужно оставить на месте, где он сел после своего последнего полета, ведь это — часть истории. Напомним, лайнер со 167 людьми на борту совершил аварийную посадку в пшеничном поле Новосибирской области в сентябре прошлого года, когда выполнял маршрут «Сочи — Омск».

Ранее речь шла об эвакуации Airbus A320, который не получил серьезных повреждений и, в теории, мог бы и дальше служить авиакомпании. Далее стоял вопрос об утилизации судна. Но пока оно остается на месте.