Врач Громова перечислила неочевидные признаки микроинсульта

По словам специалиста, микроинсульт может проявляться сильной головной болью и даже потерей памяти.

Фельдшер, управляющая пансионатом «Теплые беседы» Ирина Громова рассказала в беседе с Pravda.Ru о симптомах микроинсульта. Так, по ее словам, он проявляется резкой и сильной головной болью, головокружением, потерей равновесия и онемением конечностей.

«Иногда может быть потеря памяти. Бывают случаи, когда микроинсульт происходит бессимптомно. Либо с минимальными признаками: головокружение, шаткость при ходьбе, лёгкая асимметрия лица, нечёткая речь. В такой ситуации человек может даже не догадываться о пережитом малом инсульте», — объяснила эксперт.

Громова предупредила, что микроинсульт может привести к разным последствиям и, если вовремя не обратиться к врачу, может произойти и сам инсульт. Последствия у него серьезнее, резюмировала она.

Напомним, кардиолог указала на жирную еду, которая необходима для крепких сосудов.