«Я увел его транспорт со встречки»: под Новосибирском водитель автобуса уснул за рулем

Водитель проснулся не сразу.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», водитель автобуса, который двигался по маршруту Новосибирск — Кемерово, уснул за рулем.

Инцидент произошел 26 февраля на трассе возле поселка Мошково. Мужчина, который сидел рядом с водителем, увидел, что тот уснул. Он начал его бить по лицу и кричать, пытаясь разбудить, но водитель не просыпался.

Пассажир решил сам остановить автобус, он взял руль и дотянулся до педали тормоза. Водитель же проснулся через время. По его словам, он задремал из-за жары и был готов ехать дальше.

Пассажиры транспорта отказались продолжать путь и взывали экипаж ДПС. Водителя освидетельствовали и отпустили. Несмотря на это, шесть человек все же вышли из автобуса и поехали на такси.

«Водитель автобуса, когда возвращал нам деньги за билет, требовал показать выписку со счета, какая сумма была оплачена. Я в шоке, конечно, я увел его транспорт со встречки, а в ответ еще и такое получил», — сказал очевидец.

Он обратился к администрации Новосибирска, чтобы виновных привлекли к ответственности за халатность.

Напомним, что в Новосибирской области из-за ДТП машина перевернулась на бок.