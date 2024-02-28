ЗАГС Новосибирска рассказал, сколько детей родилось 29 февраля

Високосный год бывает один раз в четыре года.

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на Управление по делам ЗАГС Новосибирской области, в регионе за последние три года 29 февраля родилось 238 детей. Большинство появились в 2012 году — 97, в 2016 их было 85, 29 февраля 2020 года на свет в области появилось 56 детей.

В 2012 году большинство новорожденных были девочки — 50, мальчиков родилось 46. В 2016 на свет появилось 43 мальчика и 42 девочки, в 2020 было поровну — 28 и 28.

Несмотря на то что 29 февраля бывает раз в четыре года, в свидетельстве о рождении все равно указывается 29 число.

«Дата рождения ребенка в записи акта о рождении указывается в строгом соответствии с медицинским свидетельством о рождении. Желание родителей записать ребенка другим числом в данном случае не может служить основанием для изменения даты рождения», — сообщает пресс-служба ЗАГСа.

Напомним, что в Новосибирске выброшенного в мусорку младенца забрала бабушка.