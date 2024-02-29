Аналитики выяснили, что больше половины россиян активно занимаются спортом

Отмечается, что среди них 19% делают это регулярно, а 61% — два-три раза в неделю.

Эксперты Mediacom.Expert и Anketolog.ru провели исследование среди россиян и выяснили, что 65% участников опроса занимаются спортом. Среди них 19% делают это регулярно, 61% — два-три раза в неделю, 13% — раз в неделю, и 7% реже уделяют время спорту. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Что касается любимых видов спорта, то 40% респондентов нравится смотреть соревнования по плаванию, 32% — футбол, 30% — фигурное катание. По 26% отметили волейбол, легкую атлетику, биатлон и бег на лыжах, 25% — хоккей. Предпочитают художественную гимнастику 23%, спортивную гимнастику — 21%, баскетбол — 18%.

Более трети (37%) россиян признались, что у них есть кумиры среди спортсменов, а 22% являются фанатами спортивных клубов.

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